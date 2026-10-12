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Померла найстарша мешканка України та зв’язкова УПА

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Померла найстарша мешканка України та зв’язкова УПА
Медикиня брала участь у наданні допомоги бійцям, які переховувалися в криївках
фото: соцмережі

Олена Рибалко прожила 109 років і під час Другої світової війни допомагала українським повстанцям

У Львові померла Олена Рибалко, яку називали найстаршою мешканкою України. Вона була зв’язковою Української повстанської армії та допомагала пораненим повстанцям. Жінка пішла з життя 9 жовтня на 110-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Олена Рибалко народилася 1916 року. У роки Другої світової війни вона долучилася до підпільної діяльності та допомагала учасникам українського визвольного руху.

За інформацією видання, Рибалко виконувала обов’язки зв’язкової УПА, передавала повідомлення та допомагала пораненим повстанцям. Зокрема, як медикиня вона брала участь у наданні допомоги бійцям, які переховувалися в криївках.

Її життя припало на період великих історичних потрясінь – Україна пережила Голодомор, Другу світову війну, радянські репресії та відновлення незалежності.

Після війни Олена Рибалко жила у Львові. Її називали однією з найстарших жительок країни, а історія її життя стала свідченням долі покоління українців, які пережили війни та політичні переслідування. Про дату й місце прощання з Оленою Рибалко наразі не повідомлялося.

Варто нагадати, що нещодавно помер 99-річний ветеран УПА і дивізії «Галичина» зі Львова Зенон Врублевський. У юному віці він пішов до дивізії «Галичина», брав участь у боях під Бродами, потрапив у полон, пережив радянські табори, а після втечі долучився до українського підпілля.

Теги: Львів Україна ОУН-УПА історія

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