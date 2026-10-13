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У Львові прогриміли вибухи

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Львові прогриміли вибухи
Місцева влада підтвердила роботу протиповітряної оборони
фото: Львівська ОВА (ілюстративне)

Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник над містом

У Львові сьогодні, 13 жовтня, близько 15:26 пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

О 15:22 міський голова Львова Андрій Садовий попередив про наближення російського безпілотника до міста та закликав мешканців перейти в безпечні місця. Повітряні сили ЗСУ також повідомили про реактивний безпілотник над Львовом.

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив роботу протиповітряної оборони. «Працює ППО. Нічого не знімаємо і ніде не викладаємо», – наголосив очільник області.

Близько 15:26 у Львові та області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Львів та область зазнали російської атаки безпілотниками. Під час першої повітряної тривоги у Львові працювала ППО, а на одній із вулиць міста було виявлено уламки ворожого дрона. У селі Муроване Львівського району збитий безпілотник упав на житловий будинок, унаслідок чого загорілися три будинки та були пошкоджені три автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Уранці 10 жовтня російський реактивний безпілотник уперше зміг досягнути Львова. Ворожий дрон пролетів через територію України та наблизився до міста, однак сили протиповітряної оборони тоді також змогли його знешкодити. 

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Теги: вибух Львів обстріл системи ППО дрон

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