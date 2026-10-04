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«Спершу було страшно, а тепер приходжу, як у кав’ярню» – 23-річна львів’янка обрала незвичайний фах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Спершу було страшно, а тепер приходжу, як у кав’ярню» – 23-річна львів’янка обрала незвичайний фах
Марічка Оліфер на робочому місці
фото: suspilne.media

Марічка Оліфер мала стати банкіркою, але закохалася у висоту

23-річна Марічка Оліфер три роки працює операторкою баштового крана на будівництві у Львові. Щодня вона підіймається на висоту близько 50 метрів, керує краном і переміщує будівельні вантажі. За освітою дівчина банкірка-фінансистка, однак за спеціальністю не працювала – вирішила змінити фах і стати кранівницею. Наступне посвідчення, яке хоче отримати Марічка – трактористки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет «Суспільного».

«Я з Рівненської області, і в нас там не дуже багато кранів – точніше, на все Рівне раніше було два. Коли я переїжджала до Львова, ходила вулицями, часто звертала увагу на крани, на будови і, в принципі, на всю цю обстановку. Мені стало цікаво. Висоти я не боюся, тому навіть кайфую від цього», – розповідає Марічка Оліфер.

Марічка каже, що вважає свою роботу фізично нескладною та високооплачуваною
Марічка каже, що вважає свою роботу фізично нескладною та високооплачуваною
фото: suspilne.media

За освітою Марічка – банкірка-фінансистка. Вона навчалася в університеті банківської справи, однак за спеціальністю так і не працювала. Щоб стати операторкою крана, дівчина пройшла спеціальні курси та отримала права.

«Є курси, куди ти приходиш, оформлюєш усі документи, підписуєш папери, проходиш теорію. Тобі розповідають про будову крана, як на ньому працювати, а потім ти шукаєш собі практику. Складаєш теоретичні іспити, тобі дають посвідчення. Ти приходиш і кажеш: «Добрий день, я маю посвідчення. Можна я піду до вас працювати?», – каже операторка.

Щоранку Марічка підіймається драбиною до кабіни на висоті близько 50 метрів
Щоранку Марічка підіймається драбиною до кабіни на висоті близько 50 метрів
фото: suspilne.media

Щоранку Марічка підіймається драбиною до кабіни на висоті близько 50 метрів. Дівчина згадує, що на початку роботи найбільше лякала не висота, а рух крана під час підйому вантажу.

«На початку страх є, але не стільки висоти, як того, що кран хитається. Коли піднімаєш важкий вантаж, кран нахиляється вперед. У мене було таке, що я впиралася ногами у скло, бо думала, що зараз вилечу з крана. Але з часом звикаєш і приходиш на роботу, як просто бариста в кав'ярню», – розповідає Марічка Оліфер.

Вид із кабіни крана
Вид із кабіни крана
фото: suspilne.media

Марічка Оліфер розповідає, що в кабіні крана є стільчик та два джойстики з боків, за допомогою яких вона керує краном. За її словами, зараз для неї складніша не сама робота на крані, а взаємодія з людьми. Водночас початківцям, каже кранівниця, може бути складно правильно підхопити вантаж.

«Оператор крана – це дуже важливо на будові. Якщо, наприклад, кранівник не виходить на роботу, будова зупиниться. Я абсолютно всі вантажі, які є на будові, крім того, що можна перенести вручну, подаю, перевожу з місця на місце. Зараз більшість будинків – монолітні, їх заливають бетоном. Тобто я заливаю бетон, складаю все. Повністю весь процес переміщення вантажів –це відповідальність кранівника», – пояснює Марічка Оліфер.

Дівчина каже, що загалом вважає свою роботу фізично нескладною та високооплачуваною. У майбутньому Марічка планує опанувати ще одну професію – хоче отримати посвідчення трактористки.

Раніше повідомлялося, що у столичному метро працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. І серед посад – чергова кімнат відпочинку для машиністів. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну.

Нагадаємо, понад 74 тис. українців цього року зарахували до закладів професійної  освіти. Більшість із них – 72 524 – навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням. Загалом вступники подали 97 431 заяву, а найбільший інтерес виявили до професій кухаря, водія, тракториста-машиніста, слюсаря та перукаря.

 

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Теги: Львів будівництво робота

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Наука та освіта

«Спершу було страшно, а тепер приходжу, як у кав’ярню» – 23-річна львів’янка обрала незвичайний фах
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