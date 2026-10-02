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У Львові та Івано-Франківську масово евакуювали школярів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Львові та Івано-Франківську масово евакуювали школярів
Дітей тимчасово вивели на вулицю, після повідомлень про замінування одразу в декількох ліцеях Львову та Івано-Франківська
фото: сккриншоти з відео

У навчальних закладах отримали повідомлення про замінування, на місцях працюють відповідні служби

У Львові та Івано-Франківську почалася масова евакуація школярів із навчальних закладів через повідомлення про можливе замінування. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

В сомережах поширюють кадри, де видно, що дітей вивели на вулицю. Пізніше з'явилося підтвердження від місцевої поліції, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки ліцеїв. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила речниця поліції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк

ДДітей вивели з навчальних закладів
ДДітей вивели з навчальних закладів
фото: соцмережі

У Львові повідомляється про замінування ліцеїв №18 та №66. Із навчальних закладів евакуюють учнів і працівників. На місцях мають працювати правоохоронці та вибухотехніки, які повинні перевірити приміщення.

Дітей вивели на вулиці до заверешення перевірки ліцеїв
Дітей вивели на вулиці до заверешення перевірки ліцеїв
фото: соцмережі

В Івано-Франківську також є повідомлення про замінування навчальних закладів. Зокрема, йдеться про ліцеї №18 та №6. Учнів і працівників цих закладів також евакуюють. Наразі інформації про виявлення вибухонебезпечних предметів або постраждалих немає.

Правоохоронці мають перевірити навчальні заклади та встановити походження повідомлень. До завершення перевірок школярів і працівників не повертають до приміщень.

Варто нагадати, що Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку.

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Теги: школярі школа замінування Івано-Франківськ Львів

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