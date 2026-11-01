Зеленський підтвердив ураження виробництва ракетного палива РФ

Президент: Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження підприємства «Комбінат «Каменський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено «Комбінат «Каменський» – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет», – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що також було уражено комплекс «Панцир-С2» та командно-штабну машину системи С-400 «Тріумф». Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько $70 млн.

«Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати», – підкреслив глава України.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат «Каменський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ.

До слова, у російському місті Кстово Нижньогородської області безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». У мережі оприлюднили відеозаписи атаки, на яких, за інформацією моніторингових каналів, зафіксовано моменти ударів по території підприємства.