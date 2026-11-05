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Переговори в Брюсселі. Умєров відзвітував про обговорення гарантій безпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори в Брюсселі. Умєров відзвітував про обговорення гарантій безпеки
Зустріч у Брюсселі є продовженням переговорів, які раніше відбулися у Флориді та Осло
фото: Рустем Умєров/Facebook

Рустем Умєров: Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров заявив, що головною темою сьогоднішніх переговорів у Брюсселі є гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки», – йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що робота над цим напрямом триває, а деталі та наступні кроки оголосять згодом.

«Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою», – додав очільник Служби зовнішньої розвідки.

Напередодні Умєров зазначив, що зустріч у Брюсселі є продовженням переговорів, які раніше відбулися у Флориді та Осло.

До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що представники європейських країн не зможуть долучитися до майбутнього раунду переговорів в Абу-Дабі.

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Теги: Рустем Умєров переговори війна

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