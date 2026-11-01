У Чернівцях уламки дрона пошкодили адмінбудівлю, є постраждала

Унаслідок російської атаки виникла пожежа

На території Чернівців впали уламки збитого ворожого безпілотника. Про це повідомляє міський голова Роман Клічук, передає «Главком».

«Попередньо пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована. Одна людина травмована», – йдеться у повідомленні.

Згодом Клічук зазначив про ще одне влучання російського БпЛА: «Ще одне влучання ворожого БпЛА в тому самому районі міста. На щастя, постраждалих немає. Уточнюємо пошкодження».

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Зокрема, на Вінниччині під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежа мобільного звʼязку та приватна складська будівля.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

Як повідомлялося, в Острозькому районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м. Унаслідок удару постраждали четверо людей.