Історичний виступ Зеленського у парламенті Данії: головні тези

Він став першим іноземним главою держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії

У своєму виступі глава держави порушив питання підтримки України, безпеки Європи та протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами данського парламенту Фолькетингу. Він став першим іноземним главою держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію звернення українського лідера.

«Бути другом Данії, якому завжди можна довіряти, – велика честь для кожного українця»

Так Зеленський звернувся до депутатів під час виступу в залі данського парламенту. Президент зазначив, що для нього особлива честь стати першим іноземним лідером, якого запросили виступити в цій залі.

Він також згадав, що раніше виступити перед данськими парламентарями в цьому приміщенні прагнули й інші світові лідери, зокрема президент США у 1997 році.

«Для мене велика честь бути тут сьогодні, отримати запрошення виступити в цій залі та бути другом. Бути другом Данії, другом, якому ви завжди можете довіряти, незалежно від обставин», – наголосив глава держави.

«Ми можемо завжди розраховувати на Данію та її підтримку», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії подякував країні за солідарність та підтримку України. Він наголосив, що данці керуються принципом відповідальності не лише за себе, а й за інших. За словами глави держави, це є частиною суспільного духу Данії.

«У сучасному світі ставитися до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе, – безцінно. Дякую, що ви – Данія, країна, яка діє з відкритим серцем і впевненістю, країна, на яку Україна та вся Європа завжди можуть розраховувати», – заявив президент.

Також Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

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Президент припустив, що США могли цікавитися не стільки територією, скільки можливістю стати «трохи більш данцями»

«Можливо, хтось в Америці, коли хотів Гренландію, навіть не усвідомлював, що насправді йому потрібна була не земля, а можливість стати трохи більш данцем», – пожартував Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії.

Президент також зазначив, що Україна має Росію своїм сусідом, тоді як будь-яка країна зараз мріяла б про такого сусіда, як Данія.

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«Росія припустилася жахливої помилки, вирішивши, що може захопити українські землі», – заявив Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії.

Президент нагадав, що після Першої світової війни, яку сучасники сподівалися запам’ятати як останню, світ пережив Другу світову війну, а згодом – Холодну війну та ядерну гонку озброєнь.

За словами Зеленського, війни, які починаються через подібні прорахунки, згодом надзвичайно складно завершити. Він наголосив, що цей урок стосується не лише Європи, а й Близького Сходу.

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Президент також наголосив, що дрони та штучний інтелект докорінно змінюють характер сучасної війни

«Ця війна стала значно довшою, кривавішою і складнішою для завершення, ніж очікували ті, хто її розпочав», – заявив Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії.

Президент зазначив, що характер бойових дій на полі бою суттєво змінився. За його словами, технологічний розвиток перетворює війну на цілком новий тип протистояння.

«Подібно до того, як свого часу автомати та танки зробили кавалерію майже непотрібною, сьогодні дрони та штучний інтелект змінюють ведення війни настільки, що вона перетворюється на цілком новий її тип», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Путін розпочав вторгнення, прагнучи захопити більше українських територій, однак це призвело до появи ще смертоноснішої зброї.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також був на аудієнції короля Данії Фредеріка X.