Росіяни атакували Запоріжжя: постраждали десятки людей, у тім числі немовля

Вибуховою хвилею та уламками понівечено сім легкових автомобілів і дорожнє покриття

Унаслідок ворожих влучань за різними міськими адресами зафіксовано пошкодження фасадів і скління багатоквартирних будинків

Російська армія 14 листопада завдала масованого удару по Запоріжжю. Постраждали 22 людини. Серед поранених – троє дітей, а саме шестимісячне немовля, дворічна дівчинка та 12-річний хлопчик. Про це повідомили в ДСНС України, інформує «Главком».

Унаслідок ворожих влучань за різними міськими адресами зафіксовано пошкодження фасадів і скління багатоквартирних будинків.

Руйнувань також зазнала будівля навчального закладу.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками понівечено сім легкових автомобілів і дорожнє покриття. Для ліквідації наслідків надзвичайної події на місцях ударів були оперативно задіяні всі міські екстрені служби.

Нагадаємо, у Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Водіям пропонують три альтернативні маршрути для об'їзду.

Попередження про можливі перекриття пролунало в день, коли Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару по п'ятиповерхівці в Космічному районі кількість поранених зросла до 50, серед них восьмеро дітей. Зранку 13 листопада під час атаки на житлові будинки загинув 17-річний хлопець.

Дамба ДніпроГЕС уже ставала ціллю російських ударів. 22 березня 2024 року ракета влучила в тролейбус, який їхав греблею, а після атаки 1 червня того ж року станція опинилася в критичному стані.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Після удару рух переправою тимчасово перекрили. Тоді постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє працівників Червоного Хреста.

А 7 жовтня російські війська атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки удару рух Вантовим мостом тимчасово перекрили, а об'їзд організували через Арковий міст, греблю ДніпроГЕС та міст імені Преображенського. Тоді постраждали п'ятеро людей.