Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак

За минулу добу на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби противник завдав трьох ракетних ударів та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9189 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 15 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та три пункти управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Гаврилова Слобода, Товстодубове, Бачівськ, Сопич, Кореньок, Уланове, Бруски, Шалигине, Вовнівка, Козаче, Безсалівка, Іскрівщина, Волфине, Павлівка, Тополя, Малушине, Мала Корчаківка, Яструбине, Рогізне, Кіндратівка, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Юнаківка, Коровне, Лужки, Харапівщина, Велика Рибиця, Миропілля, Нескучне Сумської області; Хрінівка, Гута-Студенецька, Березовий Гай, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Сінне, Осоївка, Марченки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив три штурмові дії. Також ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБ, та здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дев’ять атак противника у бік населених пунктів Тернова, Мала Вовча, Радьківка та в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шев’яківка, Путникове.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили дев’ять атак в бік Дружелюбівки та в районі Надії, Мирного, Зарічного, Лиману, Діброви.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки в бік населеного пункту Пискунівка.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Вільне та в бік Миколайпілля, Золотого Колодязя.

На покровському напрямку

14 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Красноподілля, Добропілля, Молодецьке та в бік Сергіївки.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Нове Запоріжжя, Косівцеве та поблизу Верхньої Терси, Гіркого, Білогір’я.

Нагадаємо, триває 1711-й день повномасштабної війни в Україні.