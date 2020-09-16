Хасиди на кордоні з Білоруссю: яка ситуація станом на 16 вересня (фото, відео)



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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко поспілкувався з хасидами, що прибули до пункту пропуску «Дольськ» Фото: Держприкордонслужба

Хасиди спробували потрапити в Україну ще через один пункт пропуску на Волині

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. На місце прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Також керівник ДПСУ на лінії державного кордону зустрівся з іноземцями. Він вкотре довів їм рішення уряду, яке діє в Україні і регламентує порядок перетину кордону, і акцентував увагу, що всі вони, прямуючи в нашу державу, свідомо розуміли наявність обмеження на в’їзд.

Дейнеко попросив іноземців не апелювати до чуток щодо, начебто, прийнятого рішення про їх пропуск через кордон.

Крім того, він наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

Загалом між українським та білоруським пунктами пропусків вчора увечері знаходились близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь.

Крім того, на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» станом на 8:00 ранку сьогодні перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну.

Ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України.

Як відомо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

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