Аваков зустрівся з хасидами та закликав паломників поважати закон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з представниками хасидської спільноти Фото: МВС

Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій, запевнив глава МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Щороку місто (Умань, ред) приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія Covid-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави», - зазначив Аваков.

У зустрічі взяли участь президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреслава Натан Бен-Нун, головний рабин Києва Йонатан Маркович та виконуючий директор фонду Браверман Сагі.

Під час зустрічі міністр внутрішніх справ підкреслив, що Україна з повагою ставиться до усіх релігійних конфесій і завжди забезпечує безпеку і порядок під час проведення обрядів та масових акцій. У зв’язку з світовою пандемією Covid-19, уряд вимушений обмежувати у відповідності до карантинних умов усі масові акції, у тому числі релігійні. Обмежувальні заходи були впроваджені під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів.

Саме тому цього року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Кабінетом Міністрів прийнято рішення про заборону в’їзду паломників до міста Умань для святкування Рош га-Шана.

Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. Усі питання були погоджені, запевнили у МВС.

Нагадаємо, громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

Як повідомлялося, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.

До слова, хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею.

Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

Прикордонники прогнозують прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікується прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.