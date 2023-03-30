Систематично ґвалтували жительку Київщини: троє окупантів отримали підозри

Росіяни погрожували жінці у разі непокори зґвалтувати її малолітню дочку та розправитися з літньою матір’ю

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру трьом російський загарбникам, які ґвалтували мешканку Київської області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Встановлено, що під час тимчасової окупації Бучанської територіальної громади російські загарбники впродовж тривалого часу чинили сексуальне насильство над місцевою жителькою, погрожуючи розправою над її матір'ю та зґвалтуванням малолітньої доньки. В лютому 2023 року слідчі оголосили про підозру одному з гвалтівників.

У ході слідства поліцейські зібрали докази причетності до цих злочинів ще трьох військовослужбовців армії РФ. Підозрювані – військові 37-мої окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил РФ, уродженці республіки Бурятія, Читинської та Іркутської областей.

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З кінця лютого по кінець березня 2022 року окупанти повністю контролювали територію Бучанської міської територіальної громади, розмістивши там бойову техніку. Загарбники проводили рейди, під час яких грабували та залякували місцевих мешканців розправою. Під час одного з таких рейдів вони увірвалися до будинку місцевих жителі та, погрожуючи зброєю, змусили жінку зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її. Сексуальне насильство над потерпілою воєнні злочинці вчиняли систематично, протягом тривалого часу.

Загарбники залякали жінку розстрілом, якщо рідні чи сусіди чинитимуть опір. Також окупанти погрожували у разі непокори зґвалтувати її малолітню дочку та розправитися з літньою матір’ю.

Слідчим вдалося ідентифікувати воєнних злочинців та зібрати неспростовні докази їх причетності до інкримінованого злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно 12-річна дівчинка звернулася до поліції, аби повідомити про зґвалтування. Її мати та вітчим неодноразово ґвалтували дівчинку та знімали це на відео.