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Кілька областей сьогодні частково будуть без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кілька областей сьогодні частково будуть без світла
фото ілюстративне

Відновлювальні роботи потребують часу

Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами. Через пошкодження, як наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «Укренерго».

«Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго.

Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню. Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання, а також над відновленням надійності електропостачання, що все ще потребує багато часу та ресурсів.

Теги: війна росія електроенергія Харківщина Дніпропетровщина Житомирщина Запоріжжя

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