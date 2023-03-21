ЗСУ вибивають росіян із центру Бахмута: Сирський розповів про ситуацію у місті

Артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян

Російські загарбники намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.

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Він зазначив, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. Так, українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку. «Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7», – написав Сирський.

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Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той час як десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед.

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Нагадаємо, Міноборони розкрило, хто керує обороною Бахмута.