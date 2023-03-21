Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вибивають росіян із центру Бахмута: Сирський розповів про ситуацію у місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вибивають росіян із центру Бахмута: Сирський розповів про ситуацію у місті
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян

Російські загарбники намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.

Він зазначив, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. Так, українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку. «Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7», – написав Сирський.

4 фото
На весь екран

Він додав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях росіян. У той час як десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед.

Нагадаємо, Міноборони розкрило, хто керує обороною Бахмута.

Читайте також: Харківщина без світла, в Антонівці окупанти понівечили церкву: ситуація в регіонах
Теги: війна Бахмут Харківщина військові Міноборони окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Чиновник НАТО розкрив мету весняного наступ ЗСУ
Чиновник НАТО розкрив мету весняного наступ ЗСУ
Слідчі встановили ім'я окупанта, який розстріляв авто з людьми під Харковом (фото)
Слідчі встановили ім'я окупанта, який розстріляв авто з людьми під Харковом (фото)
«Макаронний» скандал у Рівному: керівник управління освіти повернувся на посаду
«Макаронний» скандал у Рівному: керівник управління освіти повернувся на посаду
На Маріуполь. Експерти визначили вірогідний напрямок контрнаступу
На Маріуполь. Експерти визначили вірогідний напрямок контрнаступу
ЗСУ вибивають росіян із центру Бахмута: Сирський розповів про ситуацію у місті
ЗСУ вибивають росіян із центру Бахмута: Сирський розповів про ситуацію у місті
Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври
Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
37K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
21K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
12K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту