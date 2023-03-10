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ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
19 липня Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
фото з відкритих джерел

Службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень

Державного бюро розслідувань спростувало повідомлення про те, що розслідує справу проти колишнього голови СБУ Івана Баканова. Про це повідомляє BBC News Україна.

Як зазначає видання, інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива.

Журналісти видання відправили запит в ДБР і отримали відповідь. «У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили», – йдеться у повідомленні.

До того ж, як стало відомо BBC News Україна з власних джерел, службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень.

Натомість у ДБР повідомили, що слідчі розслідують справу, яка стосується обставин «неналежної організації оборони материкової частини України з напрямку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, що призвело до швидкої окупації військами РФ під час повномасштабного вторгнення». При цьому там не вказали, хто саме фігурує в цій справі і чи є вже підозрювані.

До відома, кілька днів тому ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента поширили інформацію про те, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялос, СБУ завершила розслідування щодо колишнього очільника Баканова.

Нагадаємо, 19 липня Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ.

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.

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Теги: СБУ прокурор слідство розслідування Україна Іван Баканов

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