Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)

На Харківщині та Херсонщині знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів

Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов

Інженерно-саперними підрозділами Командування Сил підтримки ЗСУ на сьогодні виконано значний обсяг робіт із очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Так, у Харківській області від вибухонебезпечних предметів очищено:

145 га сільськогосподарських угідь,

21,33 га лісових масивів,

майже 171 км ліній електропередач,

40 км газопроводів,

192 км доріг,

239 тис. кв. м різних будівель.

Знешкоджено та знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів.

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Сапери Сил підтримки ЗСУ працюють також на теренах громад Херсонщини, що звільнені від окупації. Там від вибухонебезпечних предметів очищено:

понад 1189 га сільськогосподарських угідь,

майже 78 кв. м будівель,

перевірено 5 об’єктів.

Знешкоджено та знищено понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

До виконання завдань залучено більш як 20 груп розмінування, у складі яких працює й розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.

Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов.

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До слова, з Нідерландів до України привезли собак-саперів для розмінування Київщини.