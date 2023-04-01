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Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)
На Харківщині та Херсонщині знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів
фото: Генштаб ЗСУ

Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов

Інженерно-саперними підрозділами Командування Сил підтримки ЗСУ на сьогодні виконано значний обсяг робіт із очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Так, у Харківській області від вибухонебезпечних предметів очищено:

  • 145 га сільськогосподарських угідь,
  • 21,33 га лісових масивів,
  • майже 171 км ліній електропередач,
  • 40 км газопроводів,
  • 192 км доріг,
  • 239 тис. кв. м різних будівель.

Знешкоджено та знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів.

Сапери Сил підтримки ЗСУ працюють також на теренах громад Херсонщини, що звільнені від окупації. Там від вибухонебезпечних предметів очищено:

  • понад 1189 га сільськогосподарських угідь,
  • майже 78 кв. м будівель,
  • перевірено 5 об’єктів.

Знешкоджено та знищено понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів.

До виконання завдань залучено більш як 20 груп розмінування, у складі яких працює й розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.

Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов.

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До слова, з Нідерландів до України привезли собак-саперів для розмінування Київщини.

Теги: розмінування ЗСУ Харківщина Херсонщина

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