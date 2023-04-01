Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)
Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов
Інженерно-саперними підрозділами Командування Сил підтримки ЗСУ на сьогодні виконано значний обсяг робіт із очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Так, у Харківській області від вибухонебезпечних предметів очищено:
- 145 га сільськогосподарських угідь,
- 21,33 га лісових масивів,
- майже 171 км ліній електропередач,
- 40 км газопроводів,
- 192 км доріг,
- 239 тис. кв. м різних будівель.
Знешкоджено та знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів.
Сапери Сил підтримки ЗСУ працюють також на теренах громад Херсонщини, що звільнені від окупації. Там від вибухонебезпечних предметів очищено:
- понад 1189 га сільськогосподарських угідь,
- майже 78 кв. м будівель,
- перевірено 5 об’єктів.
Знешкоджено та знищено понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів.
До виконання завдань залучено більш як 20 груп розмінування, у складі яких працює й розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.
Сапери працюють вдень і вночі за будь-яких погодних умов.
До слова, з Нідерландів до України привезли собак-саперів для розмінування Київщини.
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