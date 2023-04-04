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Уся колабораційна «верхівка» звільненої Снігурівки постане перед судом: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уся колабораційна «верхівка» звільненої Снігурівки постане перед судом: деталі
Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов
фото: пресслужба СБУ

Зловмисникам загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївщини, які очолювали окупаційні органи рашистів під час тимчасової окупації Снігурівки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадники добровільно погодилися зайняти «керівні посади» в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення.

Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов.

Його «призначенню» особисто сприяв терорист Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку.

Перебуваючи на «посаді», Барабашов виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Саме він займався організацією псевдореферендуму щодо «приєднання» захопленої частини Миколаївщини до складу РФ.

Для виконання ворожих вказівок фігурант залучив двох своїх спільників – колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну.

Під керівництвом гауляйтера вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей «проголосувати» на користь агресора. У разі відмови – погрожували репресіями та «конфіскацією» майна. До таких «рейдів» учасники окупаційних «виборчкомів» залучали озброєних загарбників.

Під час звільнення Миколаївщини всі троє колаборантів утекли на тимчасово захоплену частину півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі слідчі СБУ скерували до суду обвинувальні матеріали щодо цих фігурантів. Зловмисникам загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

Зараз співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику.

Теги: СБУ Миколаїв

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