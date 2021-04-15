Із початку року СБУ нейтралізувала близько 350 кібератак (інфографіка)

До кримінальної відповідальності притягнуто 35 хакерів, повідомили в СБУ

Службою безпеки України з початку року локалізовано близько 350 кібератак, повідомляє 15 квітня пресцентр СБУ.

«До кримінальної відповідальності притягнуто 35 хакерів і ворожих пропагандистів, 14 зловмисників засуджено», – йдеться в повідомленні.

Викрито агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Зловмисники «поширювали через спеціально створені Telegram-канали панічні настрої серед населення, а також загострювали суспільно-політичну ситуацію в країні».

Встановлено, що агенти діяли в інтересах так званого 85 Головного центру спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу ЗС РФ.

Співробітники СБУ також затримали у Києві одну з ключових зловмисниць. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Заочну підозру за держзраду повідомлено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

Також кіберфахівці СБ України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon». Через дії хакерів «куратори» мали намір отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

У межах співробітництва із партнерськими органами США та Франції заблоковано діяльність транснаціонального хакерського угруповання. Зловмисники викрадали інформацію з електронних баз іноземних компаній, у тому числі щодо персональних даних працівників і клієнтів, а також фінансові показники і технологічні розробки.

Збитки від діяльності хакерів становлять понад 80 млн доларів.

Учасникам хакерського угруповання, зокрема організатору, повідомлено про підозру.

Також кіберфахівці СБУ викрили схему несанкціонованого втручання у бази даних українських правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом.

Фото: ssu.gov.ua

Крім того, за матеріалами кіберфахівців СБУ 20 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті, заборонено в’їзд в Україну. Заблоковано діяльність низки потужних ботоферм з понад 23 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua