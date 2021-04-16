Нова СБУ – старі депутати. Замість конструктиву – демагогія і дивні звинувачення

СБУ висловаила свою позицію щодо ситуації з еквайрінгом. І тут почалося…

Депутати профільного комітету парламенту продовжують обговорення питання еквайрингу. До дискусії запрошені всі зацікавлені сторони, свою позицію виклала і Служба безпеки України, котра на основах власної аналітики представила обґрунтований варіант вирішення питання. Але до співпраці народні обранці виявилися не готовими. Замість конструктиву, знову бачимо демагогію і дивні звинувачення.

Заступник голови СБУ Сергій Андрущенко звернувся до голови комітету Верховної ради з питань фінансів, митної та податкової політики Данила Гетманцева з офіційним листом, де висловив позицію служби, щодо ситуації з еквайрінгом.

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Здавалося б, цілком звичайний, навіть протокольний, лист серед сотень інших, де офіційний орган висловлює своє бачення певних процесів в державі.

Однак, це звернення викликало відверто нездоровий ажіотаж та обурення низки депутатів. В комітеті звучали звинувачення, бурхливі дискусії, невдоволення і роздратування. Але чому, панове народні обранці?!

Подібна реакція нардепів видається дивною, якщо згадати, скільки списів було зламано на тому, щоб реформувати СБУ з карального органу, що штампує кримінальні справи і кришує наїзди на бізнес, на аналітичний орган, котрий буде готовий допомагати розвивати країну з огляду на досвід роботи з безпековими, в тому числі і економічними «больовими точками».

Тим паче, що в даному випадку ми маємо віддати належне службі, котра представила виважену и конкретну позицію, продемонструвала не аби-яку аналітичну роботу над питанням і врахувала інтереси кожного платника податків.

Так, дійсно, акценти цієї аналітики були зроблені на малий і мікробізнес. Але навряд чи тут можна припустити «замовну» аналітику і лобіювання інтересів, бо ж, погодьтеся, складно уявити представників мікробізнесу, котрі зуміли змусити заступника голови СБУ діяти на їхню користь.

Вважаю за потрібне підтримати такий чудовий «почин» правоохоронного органу, котрий, нарешті виправдовує своє призначення і функції.

Вітаю СБУ з чудовим початком роботи в публічній дорадчій частині. А депутатам раджу припинити «шукати чорного кота в темній кімнаті» і взятися до якісної співпраці з тими, хто готовий допомагати їм діяти на користь громадян.

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