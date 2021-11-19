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    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт

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    Колишнього терориста &laquo;ЛНР&raquo; спіймали на Луганщині - СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт
    Колишнього терориста «ЛНР» спіймали на Луганщині
    фото: ssu

    Ексбойовик, зокрема, координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території

    Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього бойовика так званого МДБ «ЛНР», який перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та, зокрема, брав участь у захопленні Луганського аеропорту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За інформацією правоохоронців, мешканець Луганська на початку російської агресії був «командиром» бойової тактичної групи в «окремій бригаді спецпризначення «Одеса» так званого МДБ «ЛНР» і брав особисту участь у збройному супротиві українським силам.

    «Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів», – ідеться в повідомленні.

    Відомо, що ексбойовик координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області та взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

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    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт
    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт
    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт
    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт
    фото: ssu

    «Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їх лави і тривалий час переховувався на території РФ», – розповіли в СБУ.

    Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

    • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
    • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

    До слова, у Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам.

    Також СБУ звітувала, що командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина ЛНР аеропорт МДБ Луганськ
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    СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт