СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт

Ексбойовик, зокрема, координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього бойовика так званого МДБ «ЛНР», який перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та, зокрема, брав участь у захопленні Луганського аеропорту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією правоохоронців, мешканець Луганська на початку російської агресії був «командиром» бойової тактичної групи в «окремій бригаді спецпризначення «Одеса» так званого МДБ «ЛНР» і брав особисту участь у збройному супротиві українським силам.

«Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів», – ідеться в повідомленні.

Відомо, що ексбойовик координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області та взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

«Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їх лави і тривалий час переховувався на території РФ», – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

До слова, у Харківській області чиновник «зливав» секретні дані російським спецслужбам.

Також СБУ звітувала, що командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб.