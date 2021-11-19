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    Хотіли збудувати Новоросію, але не має грошей на зуби: терорист Гіркін поскаржився на злидні

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    Терорист Гіркін&nbsp;зізнався, що не має половини зубів і грошей на їх лікування - Хотіли збудувати Новоросію, але не має грошей на зуби: терорист Гіркін поскаржився на злидні
    Терорист Гіркін зізнався, що не має половини зубів і грошей на їх лікування
    фото: скріншот відео

    Терорист Гіркін поскаржився, що не може вставити собі зуби

    Російський окупант, один з ватажків «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) відповідав на питання підписників на Youtube. Одне з запитань стосувалося його дикції, повідомив представник України у ТКГ Денис Казанський.

    Він опублікував фрагмент розмови Гіркіна, де той скаржиться, що не може собі вставити зуби.

    «Що в мене з дикцією? У мене половини зубів у роті нема! Бракує грошей зуби зробити», – відповів він.

    Після цього співрозмовник Стрєлкова – імперець Максим Калашніков поскаржився, що в нього взагалі вставна щелепа, і на доказ своїх слів прямо на відео дістав її з рота.

    «Вони хотіли збудувати Новоросію, але не могли вставити собі зуби», – додав Казанський.

    До слова, раніше терорист Гіркін назвав міста України, де кремлівські агенти працюють максимально активно.

    Теги: бойовики на Донбасі ДНР YouTube
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    Хотіли збудувати Новоросію, але не має грошей на зуби: терорист Гіркін поскаржився на злидні