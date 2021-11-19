Командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб – СБУ

Під час обшуків у військовослужбовця вилучили ноутбук і флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали, що є держтаємницею

Контррозвідники Служби безпеки запобігли можливій передачі таємних оборонних відомостей представникам спецслужб РФ.

Як повідомляє пресслужба СБУ, у ході оперативних дій викрито одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця вилучено ноутбук та флеш-носій, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних cил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Викриття правопорушення здійснювалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.