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Заяви про невдячність українців: Польща викликала на розмову посла України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заяви про невдячність українців: Польща викликала на розмову посла України
Керівника Офісу міжнародної політики Польші Марцін Пшидач заявив про невдячність українців за допомогу
фото з відкритих джерел

Посла запрошено на розмову у зв'язку з заявами представників української влади

Посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників. Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі у Twitter.

«Посла України в Польщі запрошено до МЗС у зв'язку з заявами представників української влади», – сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом та Варшавою. ЇЇ оприлюднять до вересня.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.

 

 

Теги: Польща міністр МЗС

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