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В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни обстрілюють Херсон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни обстрілюють Херсон
фото ілюстративне

В Україні пролунав сигнал тривоги 

Сьогодні, 15 серпня, близько 15:30 російські загарбники атакують центральну частину Херсона. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 15:30 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка.

Триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. 

Теги: ворог тривога росіяни Херсон війна

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