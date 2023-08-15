В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни обстрілюють Херсон

В Україні пролунав сигнал тривоги

Сьогодні, 15 серпня, близько 15:30 російські загарбники атакують центральну частину Херсона. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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«Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 15:30 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка.

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Триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.