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МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом
У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною
фото: polskieradio.pl

МЗС закликало уникати слів та дій, які шкодять добрим стосункам

Під час виклику до Міністерства закордонних справ Польща озвучила послу Василю Зваричу свої очікування від України. Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі у Twitter.

У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів.

У МЗС закликали уникати слів та дій, які шкодять добрим стосункам.

«Польща очікує, що Україна буде готова враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства та інших питань. Сьогодні ця позиція була передана послу України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр канцелярії президента Польщі та керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що Україні варто почати цінувати ту підтримку, яку їй надала його держава.

Пізніше заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга назвав таку заяву маніпуляцією. Він зазначив, що Україна щодня дякує Польщі та іншим країнам за допомогу.

При цьому до Міністерства закордонних справ України викликали посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Варшава відповіла аналогічним кроком.

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Теги: Польща міністр держава скандал Україна Варшава посол

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