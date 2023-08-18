Байден хоче зустрітись з Кім Чен Ином – ЗМІ

Байден готовий до зустрічі з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Kyodo.

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За його словами, Байден готовий до переговорів з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов.

«Ми готові засісти за стіл і розпочати діалог без попередніх умов», - підкреслив речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

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Кірбі також зазначив, що Північна Корея наразі не надала позитивної відповіді на цю пропозицію.

Варто відзначити, що попередній президент США, Дональд Трамп, також зустрічався з Кім Чен Ином. Остання зустріч відбулася 30 червня 2019 року в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.

Згодом Трамп зазначав, що з моменту їхнього першого зіткнення з Кім Чен Ином вдалося досягти важливого прогресу, а демілітаризована зона на кордоні між двома країнами стала більш безпечним місцем.

Також важливо відзначити, що раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу здійснив візит до Північної Кореї. Ймовірно, його візит був пов'язаний з проханням допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети.

Також КНДР продовжувала випускати ракети. Так, 22 липня Північна Корея здійснила випробувальні пуски ракет, цього разу крилатих, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що близько 4-ї ранку в суботу зафіксували пуски кількох крилатих ракет у Жовте море. Південна Корея та розвідка США ще досліджують деталі.

За три дні до цього КНДР запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.