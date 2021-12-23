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    Сестри із Чернівців встановили рекорд як найстарші в Україні жінки-близнючки

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    Наразі близнючки мешкають у Чернівцях в одній квартирі, люблять однакові страви і одяг&nbsp; - Сестри із Чернівців встановили рекорд як найстарші в Україні жінки-близнючки
    Наразі близнючки мешкають у Чернівцях в одній квартирі, люблять однакові страви і одяг 
    фото: Лана Вєтрова/Facebook

    87-річні пані – найповажнішого віку близнючки нашої країни

    У Чернівцях зафіксували віковий рекорд України у категорії «Люди». Дві 87-річні сестри стали найповажнішими жінками-близнючками в країні. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

    «Ми зареєстрували рекорд у категорії «Люди» двох сестер-близнючок, яким наразі виповнилося 87 років і 9 місяців. Віра Юхимівна Хвіюзова і Надія Юхимівна Берегеч народились в Донецьку у 1934 році. У 1967 році Надія переїхала у Чернівці, а Віра все життя прожила в Донецьку. Увесь час вони їздили один до одного в гості. А коли розпочалася війна, Надія запросила Віру в Чернівці на постійне проживання», – сказала Вєтрова.

    За її словами наразі близнючки мешкають у Чернівцях в одній квартирі, люблять однакові страви і одяг – намагаються, щоб навіть ґудзики на одязі були однаковими. Сестри дуже люблять Україну і сподіваються ще приїхати у рідний Донецьк, де пройшло їхнє дитинство і юність.

    Вєтрова також повідомила, що після фіксації цього рекорду до них почали звертатися інші люди, які можуть претендувати на новий рекорд.

    «Перед фіксацією цього рекорду ми допускали, що можуть бути в Україні пара близнючок поважного віку, яка буде старшою зареєстрованих нами. І буквально вчора ми отримали повідомлення з одного із сіл Хмельницької області, де живуть бабусі-близнючки, яким по 93 роки. Наразі ми уже готуємо документи для реєстрації нового рекорду. Нам дуже приємно, що так відгукуються на ці події люди», – додала керівниця Національного реєстру рекордів України.

    Вона вважає, що рекорди покликані дивувати, викликати захоплення і радість, що поруч живуть такі дивовижні люди.

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    Теги: війна документи Донецьк рекорд Чернівці
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    Сестри із Чернівців встановили рекорд як найстарші в Україні жінки-близнючки