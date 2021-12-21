Драма в літаку: пілот втратив свідомість і лайнер посадив пасажир

Очевидці говорять, що все було як у голлівудському фільмі-катастрофі, тільки зі щасливим фіналом

Ця драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак. На щастя, серед пасажирів виявився не лише професійний льотчик, а й лікар та медсестри. Разом вони допомогли і посадити лайнер, і врятувати життя хворому пілоту. Подробиці цієї дивовижної історії стали відомі у понеділок, 20 грудня, пишуть «Весті».

Все сталося декількома днями раніше на рейсі канадської авіакомпанії Westjet, на борту лайнера Boeing 737-8 MAX. Літак вилетів з аеропорту міста Калгарі і взяв шлях до Атланти, коли трапилася позаштатна ситуація. Після зльоту та набору висоти капітанові повітряного судна раптово стало погано. Другий пілот, що знаходився поруч, зрозумів, що командир не може керувати літаком. Він викликав через внутрішні зв'язок бортпровідників і взяв керування на себе.

Слід пояснити, що хоча формально польотом і посадкою керують обидва льотчики – капітан і другий пілот, кожен із них натренований робити це й поодинці.

Тим часом стюарди винесли капітана з кабіни до пасажирського салону та звернулися через гучномовець із питанням, чи немає серед пасажирів лікаря чи парамедика. На щастя, на борту опинилися лікар та дві медсестри. Вони негайно відгукнулися на заклик.

Екіпаж тим часом зібрав усе необхідне для реанімаційних заходів, а другий пілот запросив у диспетчерів дозволу повернутися до аеропорту вильоту.

У цей час несподівано встав ще один пасажир. Він повідомив бортпровідникам, що він – пілот і має належну підготовку. Для доказу чоловік надав відповідні документи. Чоловік отримав дозвіл приєднатися до другого пілота, який керував літаком. І хоча права пілота-пасажира поширювалися на керування літаком 787, а не 737 MAX, він надав значну допомогу другому пілоту, дозволивши зосередитись на нелегкому завданні повернення до пункту призначення та посадки.

До капітана тим часом повернулася свідомість.

Один пасажир пізніше розповів, як злякався побачивши бортпровідників, що виносять з кабіни пілотів непритомного командира корабля. І як заспокоївся, коли побачив упевненого, спокійного пасажира, який чітко пояснив, що він пілот і готовий надати всю необхідну допомогу для благополучної посадки лайнера.

«З цього моменту я вже не побоювався за долю рейсу, а хвилювався лише про здоров'я капітана літака. Екіпаж діяв дуже чітко, професійно та швидко. Це було вражаюче – спостерігати, як співробітники авіакомпанії зуміли не лише вирішити складну проблему, а й постійно тримали пасажирів у курсі того, що відбувається», – додав цей пасажир.

Через 50 хвилин після вильоту літак повернувся до аеропорту Калгарі. Льотчика відвезли до місцевої лікарні для продовження лікування. Пасажирів направили до готелю, а наступного дня посадили у літак тієї ж авіакомпанії та доставили до Атланти. Цього разу політ пройшов нормально.

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