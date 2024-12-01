«Шахед» влучив у будинок на Чернігівщині (фото)

Опіки отримала 58-річна жителька палаючого будинку

Сьогодні вночі ворожий дрон-камікадзе «Шахед» зруйнував приватний будинок у громаді Прилуцького району на Черкащині. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки», – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали всі профільні служби.

Наслідки влучання «Шахеда» в будинок на Чернігівщині фото: Нацполіція

Наслідки влучання «Шахеда» в будинок на Чернігівщині фото: Нацполіція

Наслідки влучання «Шахеда» в будинок на Чернігівщині фото: Нацполіція

Нагадаємо, що ворог вночі запустив 78 ударних дронів типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Силам ППО вдалося збили 32 таких БпЛА. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

До слова, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.