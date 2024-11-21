Росія попередила США про удар ракетою «Орєшнік» по Україні

США не вважають, що російський «Орєшнік» кардинально змінить ситуацію на полі бою

Кремль попередив американців про удар ракетою «Орєшнік» за 30 хвилин до пуску

Незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності Росія попередила Сполучені Штати Америки про ракетний удар по Україні. Про це заявив посадовець США, повідомляє агентство Reuters.

Посадовець заявив, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні «через канали зменшення ризику ядерного конфлікту». Він додав, що протягом останніх днів Штати поінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіуса дії.

США не вважають, що дана «експериментальна ракета» кардинально змінить ситуацію у війні Росії проти України.

Інформацію про попередження підтвердив речник Кремля Дмитрій Пєсков. За його словами, Москва попередила американців про пуск «Орєшніка» за лінією «Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки».

«Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску», – уточнив Пєсков.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.