Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок

Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.

Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.