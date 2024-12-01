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Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває.

Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок фото 1

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.

Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

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Теги: війна окупанти дрон Київ

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