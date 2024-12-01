Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває
Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Станом на 6:00 повітряна тривога у столиці ще триває.
Нагадаємо, у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.
Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.
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