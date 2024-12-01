Окупанти вночі атакували Україну майже 80 дронами: скільки вдалося збити

45 російських безпілотників було локаційно втрачено

Ворог сьогодні вночі атакував Україну 78-ма ударними дронами типу «Шахед» та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Силам ППО вдалося збили 32 таких БпЛА. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один досі перебуває в повітрі.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

До слова, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.