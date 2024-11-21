В окупованому Криму лунали вибухи

Повідомлення про начебто атаку ЗСУ по Криму з'явилися після 15:00

Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку Збройних сил України

У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами так званого «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, вибухи пов'язані з тим, що російська протиповітряна оборона начебто відбиває атаку Збройних сил України. Як зазначив Развожаєва, нібито над акваторією уже збито одну протикорабельну ракету «Нептун». Згодом так званий «очільник» Севастополя повідомив про відбій тривоги.

Українська влада поки не коментувала заяв окупаційної влади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Натомість постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

До слова, партизани в Криму постійно слідкують за російським пересуванням в акваторії Чорного моря, а також за будівництвом захисних споруд. Партизани «АТЕШ» вважають, що окупанти в майбутньому планують повернути в бухту військові кораблі.