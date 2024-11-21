Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму лунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Криму лунали вибухи
Повідомлення про начебто атаку ЗСУ по Криму з'явилися після 15:00
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку Збройних сил України

У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами так званого «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва, вибухи пов'язані з тим, що російська протиповітряна оборона начебто відбиває атаку Збройних сил України. Як зазначив Развожаєва, нібито над акваторією уже збито одну протикорабельну ракету «Нептун». Згодом так званий «очільник» Севастополя повідомив про відбій тривоги.

Українська влада поки не коментувала заяв окупаційної влади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Натомість постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

До слова, партизани в Криму постійно слідкують за російським пересуванням в акваторії Чорного моря, а також за будівництвом захисних споруд. Партизани «АТЕШ» вважають, що окупанти в майбутньому планують повернути в бухту військові кораблі.

Читайте також:

Теги: Крим ЗСУ Севастополь обстріл ракета системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила КАБом по Харкову
Росіяни вдарили КАБом по Харкову: четверо людей загинуло
29 жовтня, 04:48
Наслідки авіаудару по житловому сектору Харкова
Нічний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки
29 жовтня, 08:15
Росія своїми ударами скоротила потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт
Скільки часу українці сидітимуть взимку без світла: прогноз Politico
4 листопада, 16:28
Дівчинка опублікувала відео, у якому біля російського прапора поставила розлючений смайлик
У Криму окупанти звинуватили 10-річну дівчинку в «дискредитації армії»: як її покарали
30 жовтня, 17:06
Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам «салюти»
Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам «салюти»
9 листопада, 02:10
В атмосферу було викинуто майже 16 тонн діоксиду вуглецю
Внаслідок обстрілу Одеси у повітря попали небезпечні речовини: чим це загрожує
5 листопада, 16:50
Росіяни завдали ударів БпЛА по Одесі
Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу
15 листопада, 02:27
Росіяни відновлюють фортифікації у Криму
Окупанти в Севастополі зводять оборонні споруди в бухті, щоб повернути кораблі – АТЕШ
15 листопада, 00:33
21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою
Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України
Сьогодні, 14:10

Події в Україні

В окупованому Криму лунали вибухи
В окупованому Криму лунали вибухи
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети
Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети
Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано
Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про кількість та стан поранених (оновлено)
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про кількість та стан поранених (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
29K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
23K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
22K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
13K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua