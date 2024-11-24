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Над авіабазами США зафіксовано невідомі безпілотники

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Над авіабазами США зафіксовано невідомі безпілотники
Військово-повітряні сили США прокоментували проліт дронів над американськими військовими базами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

США заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими

Над трьома американськими авіабазами у Великій Британії зафіксували невідомі дрони. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що дрони пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії і біля бази Фелтуелл у Норфолку. Це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.

Військово-повітряні сили США заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

«Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає в себе засоби безпеки проти дронів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше розвідувальний безпілотник було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник. 

У п'ятницю, 22 листопада, водна поліція помітила підозрілий безпілотник розміром 1,5 на 1,5 метра. У правоохоронних органах вважають, що БпЛА «шпигував» за авіаносцем.

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Теги: безпілотник Велика Британія США військові

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