На Запоріжжі росіяни атакували автобус з безпілотника
Постраждав лише транспорт
У прифронтовому селі Приморське російські військові влаштували полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сіл», – йдеться у дописі.
Як зазначив посадовець, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.
Нагадаємо, що у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники дістали тіло жінки. Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей. 11 листопада росіяни поцілили балістикою у багатоповерхівку.
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