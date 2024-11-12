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На Запоріжжі росіяни атакували автобус з безпілотника

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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На Запоріжжі росіяни атакували автобус з безпілотника
Росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан»
Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Постраждав лише транспорт

У прифронтовому селі Приморське російські військові влаштували полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сіл», – йдеться у дописі.

Як зазначив посадовець, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.

Нагадаємо, що у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники дістали тіло жінки. Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей. 11 листопада росіяни поцілили балістикою у багатоповерхівку. 

 

 

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Теги: автобус Запорізька область війна безпілотник

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