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Нічна атака на Київщину: уламки дронів упали в чотирьох районах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака на Київщину: уламки дронів упали в чотирьох районах
На Київщині працювали сили ППО, ворожі цілі знищено
фото: Повітряні сили ЗСУ

В одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі

У ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Сьогодні вночі тривога тривала більше семи годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено», – заявив глава регіону.

Постраждалих унаслідок атаки серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні.

Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в чотирьох районах. Пошкоджено чотири приватні будинки, дві житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі та автомобіль. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади. Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.

Оперативні групи працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці лунали вибухи. Станом на 03:11 у Києві та низці областей України було оголошено відбій повітряної тривоги. Наші захисники знищили у столиці понад десяток російських дронів. 

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. 

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Теги: Київ війна безпілотник столиця дрон

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