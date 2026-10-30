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Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
Раніше Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони
фото: Генштаб ЗСУ

Прем’єр запевнив, що всі передбачені видатки на Сили оборони профінансують у повному обсязі, а регіональні платежі за жовтень завершать найближчими днями

Коштів для фінансування Сил оборони України вистачає, загрози нестачі грошей на цей напрям немає. Усі передбачені видатки на військо профінансують у повному обсязі. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня, повідомляє «Главком».

«Грошей вистачить у повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється», – сказав глава уряду.

Він також запевнив, що затримок із фінансуванням війська не буде. «Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки», – наголосив Корецький.

Прем’єр пояснив, що раніше виник тимчасовий розрив ліквідності, через який призупинили частину регіональних платежів. Водночас розрахунки за вересень уже провели в повному обсязі, а платежі за жовтень планують завершити протягом кількох днів.

«Вирівняли все, як і обіцяли», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони. Більшу частину цієї суми передбачили на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин. Решту коштів спрямують на боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

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Теги: війна ЗСУ зарплатня військові Сергій Корецький Кабмін

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