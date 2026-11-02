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Путін підписав терміновий указ через критичні удари по російських датацентрах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін підписав терміновий указ через критичні удари по російських датацентрах
ЗСУ завдають успішних ударів по найбільшим датацентрам РФ
фото: соцмережі

Власників центрів обробки даних зобов’язали зарезервувати частину площ і потужностей для забезпечення роботи інформаційних ресурсів РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасові заходи для підтримки функціонування інформаційних ресурсів країни. Документ передбачає створення резерву потужностей датацентрів, які за потреби використовуватимуть для забезпечення безперебійної роботи цифрової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ російського диктатора.

Згідно з указом, власники центрів обробки даних (ЦОДів) мають зарезервувати 10% своїх площ і потужностей. У разі необхідності ці ресурси залучатимуть для підтримки роботи інформаційних ресурсів Росії.

Крім того, уряд РФ має сформувати спеціальну підкомісію, яка координуватиме питання безперебійного функціонування об’єктів інформаційних технологій і зв’язку.

Міністерству цифрового розвитку Росії доручено провести облік вільних площ і потужностей приватних датацентрів, розташованих на території країни. Відомство також має затвердити вимоги до власників інформаційних ресурсів щодо надійності та безперебійності їхньої роботи.

Указ передбачає тимчасові заходи для «забезпечення стійкості» російської цифрової інфраструктури. Варто нагадати, що після пошкодження датацентру «Яндексу» в Росії виникли масштабні перебої в роботі сайтів, банківських систем та онлайн-сервісів. Користувачі скаржилися на проблеми з платежами, замовленням їжі та іншими цифровими послугами.

Згодом російська влада почала шукати способи посилити захист таких об'єктів. Міністерство цифрового розвитку Росії залучило до обговорення питання оборони датацентрів військове відомство. Серед пропозицій також з'явилася ідея створити резервний «датацентр судного дня», який міг би відновлювати роботу інтернет-сервісів у разі масштабних збоїв.

Нагадаємо, 12 жовтня «Главком» повідомляв, що Росія залучає міністерство оборони до захисту датацентрів після серії атак безпілотників. Тоді російська влада вже обговорювала посилення безпеки цифрової інфраструктури.

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Теги: путін росія війна датацентр

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