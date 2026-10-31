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Боєць, якого евакуювали повітрям, став Героєм України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Боєць, якого евакуювали повітрям, став Героєм України
Костянтин, якого евакуювали з Куп'янського напрямку гексакоптером «Аюдаг»
фото: Шпиталь Харків

Після знищення позиції на Харківщині військовий залишався в укритті, самостійно надавав собі допомогу та продовжував передавати побратимам інформацію про ворога

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку. Військовий провів на бойовій позиції 491 добу, зокрема 232 доби – сам, після важкого поранення, втративши обидві стопи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Як військовий залишився сам після знищення позиції

Костянтин Власенко з 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року безперервно перебував на вогневій позиції «Вертун» поблизу села Синьківка на Харківському напрямку. Попри постійні російські обстріли, захисник не давав окупантам здійснювати маневри, знищував їхню живу силу й техніку на підступах до позицій. Також він коригував роботу вогневих засобів і безпілотників свого підрозділу.

15 лютого 2026 року російські дрони та артилерія повністю знищили позицію «Вертун». Костянтин Власенко разом із побратимом вижили, однак під час відходу потрапили під атаку ворожих безпілотників. Солдат дістав важкі вогнепальні поранення обох ніг, а його побратим зник безвісти.

Поранений військовий знайшов укриття поблизу школи, де самостійно надав собі медичну допомогу. Його намагалися вивезти за допомогою наземного роботизованого комплексу, але російські військові знищили техніку ще до того, як вона дісталася позиції.

Інші способи евакуації також були надто небезпечними через постійні обстріли. Серед можливих варіантів розглядали піший вихід до захисника, однак ризик для військових був надто високим.

Стан Костянтина Власенка ускладнився гангреною. Через неї він втратив одну стопу, а другу через отримане поранення був змушений ампутувати самостійно.

Попри важкий стан, захисник не припинив допомагати своєму підрозділу. Він продовжував приховано спостерігати за російськими військовими та передавати побратимам важливу інформацію.

Костянтин, якого евакуювали з Куп'янського напрямку гексакоптером «Аюдаг», перебуває у госпіталі у Харкові.
Костянтин, якого евакуювали з Куп'янського напрямку гексакоптером «Аюдаг», перебуває у госпіталі у Харкові.
фото: Шпиталь Харків

Як провели повітряну евакуацію

Врятувати Костянтина Власенка вдалося 4 жовтня 2026 року. Операцію готували кілька місяців. До неї долучилися військовослужбовці трьох бригад:

  • 2-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького;
  • 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка;
  • 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Для порятунку використали важкий багатофункціональний гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6». Безпілотник переобладнали та пристосували для транспортування пораненого. До технічної підготовки долучилися військові 92-ї бригади.

Підготували апарат до операції побратими Власенка Юрій Гапонюк і Дмитро Мельничин. На землі евакуацією керувала група на чолі зі старшим солдатом Василем Прокопивнюком. Безпосередньо пілотував гексакоптер старший солдат Сергій Стоян.

Відстань польоту становила приблизно 16–18 км
Відстань польоту становила приблизно 16–18 км
скрин із відео

Операція тривала трохи більше години. Після її завершення солдат Руслан Чернов надав Костянтину Власенку першу медичну допомогу та забезпечив його доправлення до медичного закладу.

Раніше «Главком» повідомляв про першу евакуацію пораненого українського військового з фронту за допомогою повітряного безпілотника.

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Зеленський відзначив учасників операції

30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №1076/2026 про присвоєння Костянтину Власенку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». В указі зазначено, що нагороду присуджено за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові. Текст указу оприлюднений на сайті президента. 

Окремо глава держави відзначив медаллю «За врятоване життя» старшого солдата Сергія Стояна, який керував гексакоптером під час порятунку. Інші учасники операції також отримають державні нагороди. За інформацією Офісу президента, відповідні подання вже підготовлені.

Нагадаємо, 21 жовтня «Главком» опублікував розповідь врятованого Костянтина Власенка про політ на гексакоптері. Військовий зізнався, що найбільше хвилювався під час перельоту над водою, адже не вміє плавати. 

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Теги: дрон військові звання героя Володимир Зеленський безпілотник Офіс президента солдат державні нагороди поранення політ

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