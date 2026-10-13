Трамп ніколи не критикував російські атаки на українські електростанції та заводи

Дональд Трамп безпідставно звинувачує у блокуванні мирного процесу саме Київ, хоча гальмує процес Москва

За останні три доби Дональд Трамп відмовився від дипломатичних формальностей, підірвав власну 18-місячну дипломатію та перекреслив десятиліття зовнішньої політики США, фактично схиляючи Київ до капітуляції. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Американський президент скасував санкції на імпорт російського дизельного пального, порушивши закони, які сам же підписав, і погрожував припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Цим ультиматумом Вашингтон вимагає від Києва відмовитися від найефективнішої зброї – ударів по російських НПЗ, не висуваючи при цьому жодних вимог до Росії натомість.

При цьому Трамп жодним чином не критикував російські атаки на українські електростанції та заводи, навіть ті, що належать американським компаніям, а також не висловив співчуття через загибель українських дітей під час останніх бомбардувань.

Заяви президента США про нібито досягнуте «енергетичне припинення вогню» виявилися неправдивими й здивували українську сторону, а Росія одразу ж порушила його, завдавши удару по електростанції в Харкові лише через кілька годин.

Попри те, що саме Україна неодноразово пропонувала припинення вогню, а Москва відмовлялася від змістовних перемовин, Трамп безпідставно звинуватив у блокуванні мирного процесу саме Київ.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.