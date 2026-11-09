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Прем'єр Норвегії після розмови з Путіним зробив заяву стосовно завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем'єр Норвегії після розмови з Путіним зробив заяву стосовно завершення війни
Водночас Стьоре звернув увагу на те, що Путін погодився на телефонну розмову
фото: росЗМІ

Йонас Гар Стьоре не побачив ознак, що російський президент справді готовий до мирної угоди, але вважає телефонну розмову сигналом готовності до переговорів

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре засумнівався, що президент Росії Володимир Путін наразі справді прагне завершити війну проти України. Після особистої телефонної розмови з російським лідером норвезький політик заявив, що поки не бачить ознак його щирої готовності до укладення мирної угоди. Про це Стьоре розповів в інтерв'ю виданню Politico, повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Путіна налаштованим на мир, прем'єр Норвегії зазначив, що якби російський президент хотів миру, війни взагалі не було б. За його словами, за майже п'ять років повномасштабного вторгнення російський лідер мав достатньо причин зупинити бойові дії, однак цього не зробив.

Водночас Стьоре звернув увагу на те, що Путін погодився на телефонну розмову з ним і президентом Фінляндії Александром Стуббом. На думку норвезького прем'єра, сам факт того, що російський лідер підняв слухавку, свідчить принаймні про певну готовність сідати за стіл переговорів.

«Поки що я не побачив ознак того, що він справді відкритий до укладення угоди», – зазначив Стьоре. Він також зауважив, що направлення російської делегації на переговори в Абу-Дабі та відсутність результату матимуть для Москви свою ціну.

Норвезький прем'єр також описав свої враження від розмови з Путіним. На запитання про те, яким він побачив російського президента, Стьоре відповів: «Я б описав його як професійного. Я б описав його як раціонального».

За словами політика, співрозмовники домовилися дотримуватися певних правил розмови та не перебивати одне одного. Водночас така характеристика Путіна не означає, що Стьоре вважає його готовим до мирної угоди.

Окремо прем'єр Норвегії закликав Європу не залишатися осторонь переговорного процесу. Він назвав ілюзією сподівання, що війна завершиться без прямого діалогу європейських держав із Москвою.

«Визнаймо це. Він не ізольований. Єдиний голос, який доноситься до Москви, – з Вашингтона», – заявив Стьоре.

Він також висловив обережність щодо результатів переговорів в Абу-Дабі, які мають відбутися 10-11 листопада за участю представників України, США та Росії. Серед можливих тем обговорення норвезький прем'єр назвав припинення вогню в Чорному морі, зупинення ударів по енергетичній інфраструктурі, замороження бойових дій уздовж лінії фронту та обміни полоненими.

Крім того, Стьоре наголосив на необхідності гарантій безпеки для України, які мають запобігти новому російському нападу.

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Теги: Норвегія війна переговори Україна путін

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