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«Шахеди» на Київщині, Оріхове долає наслідки авіаудару: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Шахеди» на Київщині, Оріхове долає наслідки авіаудару: ситуація в регіонах
Ворог обстріляв Дворічну Куп’янського району
фото: пресслужба ДСНС

Ворог продовжує цілити по деокупованим населеним пунктам Луганщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Нічна атака шахедами. Всі цілі збиті.  Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено близько десяти приватних будинків та один багатоповерховий (вибиті вікна).Також ліквідовано кілька пожеж трав’яного покрову.

Оперативні служби на місцях продовжують ліквідацію та фіксацію наслідків нічної атаки. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів, всього 124 вибухи. Із мінометів, гранатометів, артилерії ворог бив по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Під час обстрілу Сновської громади пошкоджено авто, загорілось поле із житом на приватній ділянці. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив вісім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів по прикордонній території та населених пунктах Сумської області.

Обстріляно 5 територіальних громад: Середино-Будська, Миропільська, Краснопільська, Есманська, Білопільська, Миколаївська (сільська). Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади. Без наслідків.

Запорізька область

В Оріхові завершилися рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару. З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих місцевих жителів: чоловіків 50, 56 та 64 років.

Керована авіабомба забрала життя семи оріхів'ян. 11 постраждалих отримують необхідне лікування у медичних закладах. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу, але госпіталізації вони не потребували.

За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів Запорізької області: авіаудар прийшовся по Оріхову, тричі бив з РСЗВ по Новодарівці, 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. Людей не зачепило.

Додалося 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі.

Дніпропетровщина

Вночі ворог бив з важкої артилерії. Двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Вчора під ворожий удар з РСЗВ «Торнадо-С» потрапила Межівська громада Синельниківського району.

Поранення отримав 58-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто. Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.

Харківщина

Окупанти протягом минулої доби завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Басове та Одноробівка Богодухівського району та Ветеринарне Харківського району.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Огірцеве та Землянки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка. Внаслідок обстрілу з артилерії с. Тимофіївка Богодухівського району частково пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Також вчора ворог обстріляв Дворічну Куп’янського району. Поранення зазнав 64-річний чоловік. Госпіталізований в середньому стані. Внаслідок обстрілу з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди та автомобіль, відсутнє енергопостачання.

Луганщина

Ворог продовжує цілити по деокупованим населеним пунктам регіону. Знов обстріляв з артилерії Невське і Білогорівку. По останній також завдав авіаційного удару.За добу противник здійснив 95 обстрілів( 412 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти здійснили 20 обстрілів, поцілили по населеним пунктам: Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, смт Велика Новосілка, с.Бердичі, с.Благодатне, смт Гостре, с. Білогорівка, с.Предтечине, с.Соловйове. Пошкоджено 19 об’єктів: 18 житлових будинків, адмінбудівля сільської ради.

За добу на Донеччині: троє загиблих, семеро поранених.

Одещина

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 19  ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», ще 3 іншими підрозділами  Сил оборони півдня України.

Також протягом минулої доби знищено російський ударний БпЛА «Ланцет».

Миколаївщина

Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по мису Очаківський та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 52 обстріли (297 снарядів), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (21 снаряд). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області.

Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин. Потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Також росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях. Бригади швидкої, котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію три людини дістали поранення.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Миколаїв Торецьк автомобіль Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок чоловік рашисти авіаудар ворог поранення росіяни

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