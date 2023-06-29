Фотографував військову техніку. У Словенії затримано росіянина

Правоохоронці допитали фотографа та відпустили

У Словенії росіянин намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі збройних сил країни у місті Церклє-об-Кркі. Його затримала поліція. Про це повідомляє RTV Slovenija.

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Як зазначає видання, 4 червня під час дня відкритих дверей на військвому аеродромі помічений молодий чоловік, що фотографував військову техніку та приміщення ангару. При цьому заходити до приміщень відвідувачам заходу заборонялося. Правоохоронці затримали фотографа.

За неофіційними даними, ним виявився студент, який навчається у Ново-Місці, що в сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали та відпустили.

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Міністерство оборони Словенії підтвердило, що поліція ретельно перевірила одного з відвідувачів дня відчинених дверей аеропорту у Церклє-об-Кркі, який проявляв підозрілу активність.

Нагадаємо, федеральна розвідувальної служба Швейцарії повідомила, що країна є «лідером» за кількістю російських шпигунів.

Раніше у Швеції затримали двох росіян, які запускали дрони над центром Стокгольма і знімали на відео будівлю парламенту.