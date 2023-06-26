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Катував цивільних у Херсоні. Український прикордонник отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катував цивільних у Херсоні. Український прикордонник отримав підозру
Прикордонник у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками
фото: СБУ

 Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це у липні 2022 року його призначили «оперуповноваженим оперативного відділу» у захопленій на той час агресором «Північній виправній колонії №90», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на цій «посаді» чоловік брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні. Після звільнення міста зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше підозру отримав житель Миколаєва, який наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі».

Теги: прикордонники СБУ війна Херсон

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