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Військові повідомили, чи готує РФ нову масовану атаку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові повідомили, чи готує РФ нову масовану атаку
Росіяни викривають надводну обстановку і займаються розвідкою
фото ілюстративне

Ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз немає

Росія взяла певну тактичну паузу після низки масованих атак по Україні. Зараз окупанти проводять розвідки, що свідчить про те, що підготовка до нового масованого обстрілу вже ведеться. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, всі сьогодні відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

«Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати», – зазначила Гуменюк.

За даними речниці, зараз в Чорному морі кораблеве угруповування ворога «скромне» за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

«Це сім кораблів в Чорному та один в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар», – додала вона.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема. «Але нагадаю, що достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар», – попередила Гуменюк.

Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. 

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Теги: окупанти ЗСУ ворог контрнаступ

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