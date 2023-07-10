Популярна туристична країна знайшла причину не пускати росіян

Імміграційна служба Індонезії ретельно перевіряє документи та мобільні телефони росіян

На острові Балі в Індонезії стали частіше відмовляти у в'їзді громадянам РФ. Із початку року в аеропорту не пропустили 15 росіян, пише ресурс voi.id.

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Імміграційна служба Балі загалом відмовила 566 іноземцям у в'їзді до Індонезії в першому півріччі 2023 року, більшість з них росіяни. Дані про відмови за перші шість місяців 2023 року озвучили в імміграційному офісі аеропорту Нгурах-Рай.

«Є щонайменше 15 осіб з Росії. Безумовно, кількість зросла порівняно з минулим роком, оскільки через пандемію кількість прибулих у міжнародні порти була невеликою», – підтвердив керівник відділу імміграційної інформації та комунікаційних технологій в імміграційному офісі Нгурах-Рай Балі Шандро Боббі Реймон. Імміграційна служба відмовляє підозрілим російським туристам після перевірки їхніх документів та телефонів.

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За його словами, багатьом російським громадянам було відмовлено у в'їзді в Індонезію через Балі, оскільки їх підозрювали в діяльності, яка не відповідає їхнім посвідкам на проживання.

«Якщо ми бачимо з історії подорожей, що певний громадянин росіянин їздить до Росії та назад до Індонезії по декілька разів на місяць, то це підозріло. Тож таких іноземців ми затримуємо, та перевіряємо інформацію на нього, включно із даними на його мобільному телефоні», – сказав він.

Іншими причинами відмов у в'їзді зазвичай була відсутність проїзних документів або індонезійської візи, у багатьох закінчувався строк дії паспорта. Країна вимагає, щоб «запас» у паспорті був щонайменше 6 місяців після завершення поїздки. Деякі туристи були у міжнародному розшуку.

Шандро додав, що, окрім Росії, відмовлено також було 12 громадянам США, 11 особам із Франції, а також вісьмом із Австралії і сімом – із Східного Тимору.

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Нагадаємо, влада Балі планує запровадити квоту для іноземних туристів Губернатор острова Балі Ваян Костер закликав запровадити обмеження на в'їзд на 100 років.

«На Балі почастішали випадки некультурної поведінки з боку іноземних туристів, більшість із них приїхали з Росії. І ми не можемо зупинити цей процес без застосування санкцій, тому що Балі має мету щодо відродження туризму після пандемії коронавірусу», – сказав він.

Він також вважає, що наступні багато років острів потребує жорсткого квотування кількості туристів. «Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо його, впровадивши систему квот на наступні 100 років. На разі механізм квотування поки що не визначений, але є варіант, за якого іноземці мають реєструватися за рік до запланованого візиту на Балі та чекати своєї черги на в'їзд.

Наразі механізм квотування поки що не визначений, але є варіант, за якого іноземці мають реєструватися за рік до запланованого візиту на Балі та чекати своєї черги на в'їзд.