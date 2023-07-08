Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони

Росіяни зводять фортифікаційні споруди та копають окопи у тимчасово окупованому Криму

Окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова

Російські війська почали підготовку до можливих бойових дій у тимчасово окупованому півострові Крим. Про це інформує Military Media Center – медійний майданчик, що координується Міноборони України.

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У повідомленні вказується, що окупаційні війська готуються відбивати наступ українських сил на півострові.

«З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова», – ідеться у повідомленні.

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Також у Military Media Center заявили, що російські загарбники посилюють захист кримських перешийків.

«В Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму студентів вищих навчальних закладів змушують підписувати повістки російської армії.

Раніше повідомлялося, що росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки.

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Також російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

До слова, окупаційна влада Криму нарешті вигадала, кого зробити крайніми у негараздах на півострові. Арбітражний суд Криму зареєстрував позов про стягнення з України збитків через водну блокаду півострову у розмірі 152,2 млрд рублів.