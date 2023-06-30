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У Миколаєві лунали вибухи: виникла пожежа (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Миколаєві лунали вибухи: виникла пожежа (оновлено)
Унслідок падіння уламків у Миколаєві сталася пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти атакували місто ракетами С-300

У ніч на 30 червня у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, окупанти атакували ракетами С-300.

Оновлено о 2:29

О 02:24 в області скасовано повітряну тривогу.

Кім додав, що ворожу ціль збито над Миколаєвом. На території міста впали уламки, виникла пожежа. 

Оновлено о 2:36

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що жертв унаслідок падіння уламків у місті немає. Вогонь від пожежі охопив 20 кв. м трави та дах житлового будинку. Займання вже загасили.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня російські загарбники тероризували південь і схід України безпілотниками «Шахед». Під атакою дронів опинилися Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Запоріжжя ворог обстріляв із балістики.

До слова, завершилася 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційні удари, здійснив приблизно 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: вибух тривога Миколаїв пожежа

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