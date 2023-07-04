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Росіяни знайшли спосіб літати на Лазурове узбережжя: допоможе Грузія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни знайшли спосіб літати на Лазурове узбережжя: допоможе Грузія
Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою та Тбілісі з семи до 11
фото з відкритих джерел

З 5 липня росіяни можуть полетіти до Ніцци через Тбілісі, ціна квитка варіюється від $534 до $631

На сайті грузинського авіаперевізника Georgian Airways повідомляється про запуск з 5 липня транзитних рейсів з Москви до Ніцци з однією пересадкою в Тбілісі трохи понад годину. Літаки літають до Франції двічі на тиждень – у середу та суботу.

З 5 липня росіяни можуть полетіти до Ніцци через Тбілісі. На сайті грузинської авіакомпанії Georgian Airways стало доступно бронювання квитків на транзитні рейси Москва-Тбілісі-Ніцца у середу та суботу. Пересадка в Грузії займе 1 годину 10 хвилин. Ціна квитка варіюється від $534 до $631.

За даними росЗМІ, у липні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою та Тбілісі з семи до 11. З 6 липня відкрито продаж квитків не лише на ранкові, а й на вечірні рейси щопонеділка, вівторка, четверга та неділі.

Зазначимо, наприкінці травня засновник Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі заявив, що перевізник запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Мілану, Парижа, Відня, Ларнаки, Салоніки. За планом рейси мали розпочатися з 15 червня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін понад трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, у відповідь на санкції проти авіакомпанії Georgian Airways, до міністерства закордонних справ Грузії викликали тимчасово повіреного у справах України Олександра Шульгу.

Теги: лоукостери авіаперевезення росіяни Грузія Франція

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