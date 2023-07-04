Росіяни знайшли спосіб літати на Лазурове узбережжя: допоможе Грузія

Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою та Тбілісі з семи до 11

З 5 липня росіяни можуть полетіти до Ніцци через Тбілісі, ціна квитка варіюється від $534 до $631

На сайті грузинського авіаперевізника Georgian Airways повідомляється про запуск з 5 липня транзитних рейсів з Москви до Ніцци з однією пересадкою в Тбілісі трохи понад годину. Літаки літають до Франції двічі на тиждень – у середу та суботу.

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З 5 липня росіяни можуть полетіти до Ніцци через Тбілісі. На сайті грузинської авіакомпанії Georgian Airways стало доступно бронювання квитків на транзитні рейси Москва-Тбілісі-Ніцца у середу та суботу. Пересадка в Грузії займе 1 годину 10 хвилин. Ціна квитка варіюється від $534 до $631.

За даними росЗМІ, у липні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між Москвою та Тбілісі з семи до 11. З 6 липня відкрито продаж квитків не лише на ранкові, а й на вечірні рейси щопонеділка, вівторка, четверга та неділі.

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Зазначимо, наприкінці травня засновник Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі заявив, що перевізник запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Мілану, Парижа, Відня, Ларнаки, Салоніки. За планом рейси мали розпочатися з 15 червня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін понад трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

До слова, у відповідь на санкції проти авіакомпанії Georgian Airways, до міністерства закордонних справ Грузії викликали тимчасово повіреного у справах України Олександра Шульгу.